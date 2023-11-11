استقرار أسعار الأرز في مصر اليوم السبت

تشهد أسعار سلعة الأرز، اليوم السبت 11-11-2023، استقرارًا ملحوظًا بالسوق المحلي ، وينشر موقع صدي البلد ، أسعار سلعة الأرز، اليوم السبت 11-11-2023، وجاءت كالتالي :-

وتراوح سعر كيلو الأرز السائب من 25 إلى 27 جنيهًا، فضلا عن تراجع أسعار الأرز المعبأ إلى ما بين 30 إلى 35، حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

أسعار الأرز الشعير

سجلت أسعار الأرز الشعير من 13 إلى 14 ألف جنيه.

سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ

وانخفض سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ إلى 20 و23 جنيهًا للكيلو بدلا من 30 و35 جنيهًا لكيلو الأرز الأبيض المعبأ.

أسعار الأرز الأبيض

تراجعت أسعار طن الأرز الأبيض "جملة" ليصل لأسعار تتراوح من 18 ألفًا إلى 20 ألف جنيه للطن، بدلا من 26 و28 ألف جنيه للطن.