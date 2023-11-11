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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إنجازات قطاع الكهرباء في آخر 9 سنوات.. شاهد

الكهرباء
الكهرباء

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا عن إنجازات الدولة المصرية في قطاع الكهرباء في آخر 9 سنوات.

وذكر التقرير، أن مصر شهدت تحولا ملحوظا في قطاع الكهرباء، وأصبح نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء على نحو مستدام، وجرى ضخ استثمارات 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.

وبدأت جهود تطوير قطاع الكهرباء عام 2014، وتم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء إلى حوالي 30 جيجا وات في غضون 6 سنوات فقط، وهو رقم غير مسبوق.

وساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربائية في تلبية الاحتياجات المتزايد للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014؛ 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية والتي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجا وات أو ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي، ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجا وات من 75 وحدة توليد.
 

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