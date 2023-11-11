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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انطلاق فعاليات مؤتمر حكاية وطن.. محافظ الغربية يستعرض الرؤى والإنجازات آخر 9 سنوات

انطلاق فعاليات مؤتمر
انطلاق فعاليات مؤتمر حكاية وطن

استعرض الدكتور طارق رحمي، محافظة الغربية، رؤى وإنجازات المحافظة، موضحا أن هناك تطويرا ملحوظا في القطاع الطبي والمنظومة الصحية، فضلا عن تطوير الأقسام والوحدات في المستشفيات وأجهزة حديثة للكشف التشخيص.

وقال رحمي، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك 12 مستشفى للجامعات، منها 3 تم إنشاؤها خلال الـ9 سنوات السابقة، وأيضا المستشفيات الخاصة عددها 72 مستشفى، 17 منها تم إنشاؤها خلال الـ9 سنوات السابقة، و63 وحدة إسعاف.

وأوضح محافظ الغربية، أن  هناك مشروعات للشباب والرياضة بـ 251 مشروعا بتكلفة 312 مليون جنيه، وتطوير وإنشاء مراكز للشباب وملاعب جديدة، مشيرا إلى أن هناك 218 ملعبا متواجدين على أرض محافظة الغربية، بها كل المقومات، وإنشاء نوادٍ جدبدة.

وأشار محافظ الغربية ، إلى أن هناك 10 مشروعات بخصوص مجال الثقافة، بتكلفة 172 مليون جنيه، وتم تطوير معظم المنشآت والمكتبات والمراكز الثقافية.

ولفت الدكتور طارق رحمي، إلى أن هناك 21 مشروعا بشأن التضامن الاجتماعي بتكلفة 228 مليون جنيه، و9 وحدات جديدة، و4 وحدات تطوير، فضلا عن وحدات تم إدراجها جديدة ضمن “حياة كريمة” على أرض محافظة الغربية.

ونوه إلى أنه تم تجديد وإنشاء 366 مسجدا بتكلفة 674 مليون جنيه، وهناك 57 كنيسة، تم تطوير 15 كنيسة منها خلال السنوات الـ9 السابقة، فضلا عن الأنشطة التعليمية بشأن قطاع التعليم.

الدكتور طارق رحمي المستشفيات التضامن الرياضة توك شو

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