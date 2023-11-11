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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شراكة مصرية سعودية في قطاع الفنادق بمكة المكرمة

المجموعة الفندقية
المجموعة الفندقية

تم عقد شراكة مصرية سعودية بقطاع الفندقة بمدينة مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن مع نظرائها في مصر. 

تأتي هذه الشراكة من خلال مجموعة فندقية قريبة من المسجد الحرام والذي يعد إضافة فندقية كبيرة، في مكة المكرمة.

وإختارت المجموعة الفندقية القاهرة لتعلن منها إطلاق الفندق الجديد في حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة وسط حضور حشد من المسؤولين في كل من مصر والسعودية وعدد كبير من أصحاب شركات السياحة المصرية، وتم الإعلان عن إطلاق الفندق في أجواء أحتفالية رائعة. 
حضر الحفل كل من نائب السفير السعودي بالقاهرة والدكتور ماجد العصيمي رئيس مجلس إدارةأحد المجموعاتا لفندقة، وناصر ترك عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومحمد كامل المدير التنفيذي للمجموعة الفندقية وممثلين لوزارة السياحة والاتحاد والغرف السياحية .

وأعرب ناصر تركى نائب رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية عن سعادته للقاء الأشقاء من المملكة العربية السعودية، والشخصيات العامة من المملكة، وشركات السياحة المصرية، لاسيما وإنهم يجتمعون لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا الى التطور الكبير الذى تشهده السعودية في مجال السياحة والعمرة والحج، من التحول التكنولوجي والرقمي الذي طالب به الجميع، لتسهيل إجراءات الدخول للمملكة.


وقال تركى أن التطورات التى حدثت فى السعودية قضت على الازمة التى عانى منها جميع العاملين لسنوات فى مجال العمرة والحج وهى طول فترة صدور التاشيرة والتى تصل إلى 30 يوما، مما كان يصعب تحديد موعد انتهاء الإجراءات والسفر للعملاء، ولكن التطور الكبير فى عالم التكنولوجيا بالمملكه جعل الحصول على تأشيرة السفر يتم في دقائق معدودة.
واوضح أن التطورات فى المملكة شمل البنية التحتية من طرق ووسائل انتقال، خاصة بعد ربط مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالقطار السريع والذى قضى على طول  الرحلة، بالاضافة الى التطورات الى تم ادخالها فى عالم الفندقة المشهود لها فى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ودعا تركى لإنشاء تحالف مصري سعودي للترويج الخارجي واستغلال الخبرات المتبادلة، بدلا من قيام كل دولة بالترويج منفردة، خاصة وان مصر حققت طفرة سياحية كبرى بعد فترة انحسار عالمي، كما قامت بإنشاء مقاصد سياحية مثل العلمين الجديدة التي تجتذب السائحين من كافة أنحاء العالم، بجانب تطوير الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر، ما يمكن استغلاله أيضا في حملة مشتركة تشمل مصر والسعودية في رحلة لن يكون لها مثيل عالمي.
وأعرب جميع المشاركون، في الافتتاح عن إعجابهم الكبير بالإمكانيات الفندقية المتميزة للفندق مؤكّدين أنَّه سوف يحدث نقلة نوعية للسياحة الدينية، ووجهوا الشكر للمجموعة على إطلاق استثماراتها بالبلاد

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مصر السعودية الاتحاد المصري للغرف السياحية استثمارات السفير السعودي بالقاهرة السفير السعودى

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