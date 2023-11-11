تحطم 19 عربة من قطار شحن بروسيا في ظروف غامضة

تحطمت 19 عربة من قطار الشحن الروسي الذي كان يحمل بضائع على قضبان السكة الحديد في "هجوم تخريبي" .

وفي وقت سابق من اليوم، تردد صدى انفجار كبير حول منطقة ريازان، على بعد 130 ميلاً جنوب شرق العاصمة موسكو، في الساعة 7:12 صباحًا بالتوقيت المحلي (السبت 11 نوفمبر)، في منطقة معروفة بثروتها الناتجة عن المياه والتربة.

تحطم 19 عربة من قطار الشحن بروسيا

وتشتهر المنطقة بشكل خاص بهندسة صناعة الطاقة وأشغال المعادن، مما يساعد مجتمعًا مزدهرًا، مع انخفاض معدل الجريمة بشكل كبير.

أدى الانفجار الهائل إلى تمزيق خط السكة الحديد، مما أدى إلى خروج العربات عن المسار إلى بيئة الغابات التي تقع بجانبه.