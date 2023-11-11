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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النجاح يتواصل.. المقاومة الفلسطينية تعلن تكبيد الاحتلال خسائر جديدة

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم السبت، أنها دمرت حشداً للآليات المتوغلة غرب "إيرز" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدف مجاهدو المقاومة 3 آليات صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذائف "الياسين105".

وأعلنت كتائب القسام قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة  الدكتور أشرف القدرة ان قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة كبيرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 260 شهيدا.

وبين القدرة في بيان له ان حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي فلسطين ارتفع إلى 11078 شهيدا و 27490 مواطنا بجراح مختلفة.


وأوضح ان الصحة الفلسطينية تلقت 2700 بلاغ عن مفقودين منهم 1500 طفل لازالوا تحت الأنقاض، مشيرا الي ان الاحتلال استهدف 135 مؤسسة صحية وأخرج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة.

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