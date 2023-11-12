النواب يناقش عقوبات مستحدثة بشأن تسجيل المواليد الجدد.. اليوم

يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ويهدف مشروع القانون، إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية.

ومن ناحية أخرى يهدف مشروع القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر، الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية.

كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف، لبرامج التأهيل والتدريب، بدلاً من العقوبات السالبة للحرية؛ لتهذيب سلوك الأطفال، ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.

وحدد مشروع القانون عددا من العقوبات لمخالفي أحكامه، فيما يخص تسجيل المواليد الجدد، حيث نصت المادة 24 على أنه:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة، كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ، وقيدها، مع علمه بذلك.