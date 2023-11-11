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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة تسجيل موديست.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الجونة بالدوري

الأهلي والجونة
الأهلي والجونة

انتهت أحداث مباراة الجونة والنادي الأهلي على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة وذلك ضمن منافسات الوري العام بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم الاهلي عن طريق لاعبه الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 36 ، وتمكن أحمد بالحاج من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بد الضائع للشوط الأول.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان قد بدأ اللقاء بتشكيل الفريق مباراة الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.
حراسة المرمى: محمد الشناوي. 


خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني. 
خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.  
خط الهجوم: أنتوني موديست. 


ويجلس على مقاعد البدلاء: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.


اما تشكيل الجونة جاء كالتالي

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: محمد سيد عبد الفتاح – أليو جاتا - أحمد بلحاج

الهجوم: أيمن موكا – أرنود – جابرييل شيكودي


وكانت قد كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الجونة والأهلي في إطار بطولة دوري نيل

وجاء طاقم التحكيم المكون من حكم ساحة محمد يوسف، وحكم مساعد 1 هاني عبد الفتاح، وحكم مساعد 2 أسامة عبد اللطيف، وحكم رابع محمود ناصف، وحكم VAR مصطفي مدحت، وحكم VAR مساعد محمد عباس قابيل.

موعد مباراة الأهلي والجونة .. يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري العام، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل  التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز وإزاحة نادي بيراميدز عن الصدارة التى يحتلها برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

 

ملعب مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام

يستضيف ملعب استاد خالد بشارة بالجونة مباراة الأهلي والجونة في بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري

كما هو معتاد، ستنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام، حيث تمتلك أون تايم سبورت الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري المصري، ومنها مباراة الأهلي والجونة.

فوز الاهلى على سيراميكا كليوباترا
فاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني من 4 مباريات، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

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