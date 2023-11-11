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رئيس التحرير
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المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف، تغطية أخبارية حيث حققت المقاومة الفلسطينية انتصارا ساحقا اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، على قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة من عدة محاور، فيما ربط بعض رواد مواقع التوصل الاجتماعي تاريخ اليوم 11 نوفمبر بـ لغز الرقم 1111، الذي تحدث عنه يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس منذ سنوات.

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وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حينها: "بدي أقولكم شغلة سجلوها، سجلوا الرقم 1111، إيش تفاصيل الرقم لا نريد أن نقوله في هذا الوقت، سيأتي في وقت لاحق".

 

من جانبه، قال المحلل السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ناحوم برنياع، إنه لا يوجد انتصار في الأفق يمكن تحقيقه، موجها حديثه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن الحديث عن حرب لفترة طويلة  مجرد بديل تسويقي لانتصار غير موجود.

 

وأضاف برنياع، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس، خدعت إسرائيل للمرة الثانية، وتركت قوات جيش الاحتلال تتوغل على محورين طوال يوم كامل، ثم فاجأتها، بقوات النخبة، وأصبح جثث الجنود الإسرائيليين في شارع النصر وعلى الطرقات، ويبدو أن قوات إسرائيل أمام خيارين إما الانسحاب أو الموت المذل.

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