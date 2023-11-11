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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف صحي البحر الأحمر : سحب مياه الأمطار بمدينة الشلاتين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

اعلنت  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر الانتهاء من  سحب مياه الامطار المتراكمة  بمدينة الشلاتين 
والتى تعرضت لامطار متوسطة   حيث تم على الفور  انتقال فرق الأزمات والطوارئ  وفرق التشغيل والصيانه وفرق الصرف الصحى  لمواقع تجمعات مياه الأمطار كما تم الدفع بسيارات ومعدات الشركة لسحب المياه المتراكمه وتم إزالة آثار الأمطار بجميع أنحاء مدينة الشلاتين

 

ومن جهة اخري تواصل شركة مياه البحر الأحمر اعلان حالة الطوارئ للتعامل الفوري مع حالات تقلبات الطقس كما تتلقى الشركة طوال ٢٤ ساعه جميع البلاغات الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن

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