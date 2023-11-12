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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن مزارع متهم بقـتل وإصابة شخصين في أسيوط

صدى البلد

قررت النيابة العامة حبس مزارع 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل وإصابة شخصين في أسيوط

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وكان مركز شرطة ساحل سليم، بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله (مزارع "توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري"، وشقيقه "مصاب بطلق ناري"، مقيمان بدائرة المركز).

وبالانتقال وسؤال المصاب؛ اتهم (مزارع) بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته، ووفاة شقيقه؛ لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية– 4 خزينةعدد من الطلقات)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة؛ باشرت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.

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