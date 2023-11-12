قرار عاجل بشأن مزارع متهم بقـتل وإصابة شخصين في أسيوط

قررت النيابة العامة حبس مزارع 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل وإصابة شخصين في أسيوط.

وكان مركز شرطة ساحل سليم، بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله (مزارع "توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري"، وشقيقه "مصاب بطلق ناري"، مقيمان بدائرة المركز).

وبالانتقال وسؤال المصاب؛ اتهم (مزارع) بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته، ووفاة شقيقه؛ لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية– 4 خزينة– عدد من الطلقات)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة؛ باشرت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.