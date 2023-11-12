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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عضة كلب.. محاكمة شاب أصاب طالبا بعاهة مستديمة| بعد قليل

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة؛ بعدما عقره كلب"شرس"، أطلقه المتهم خلال مشاجرة مع جيرانه؛ مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة، وعقره"الكلب".

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وكان قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية؛ مما تسبب فى إصابة شخصين،أحدهم في حالة خطرة.


وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات، عن نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام أحدهمالـ"كلب شرس" على الطرف الثاني؛ لترهيبهم، لكن "الكلب" عقر شخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفةفي المكان وقت المشاجرة، مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

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