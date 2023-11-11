بنادق ٱلية | تأجيل محاكمة 6 متهمين في جريمة إزهاق روح بالجيزة

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين بقتل ضابط أثناء القبض عليهم بعد محاولاتهم سرقة سيارة مملوكة لشركة طبية بها مبلغ من المال لجلسة 4 ديسمبر المقبل.

وجاء في القضية رقم 13977 لسنة 2015 جنايات الصف أن المتهمين "إبراهيم ش"، و"رمضان م"، و"حسين ع"،و"جمال ع"، رضا ع"، و"شعبان م"، وآخر متوفي يواجهون تهمة القتل العمد المجنى عليه العقيد "عاطف ف " مفتش المباحث عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتوا الدنية وعقدوا العزم على إزهاق روح أيًا من تسوقه الظروف أمامهم من رجال الشرطة أو من الإناس ، معلقين إصرارهم هذا على حدوث أمر محاولة القبض عليهم أو من يعترض تنفيذ جريمتهم تالية الوصف " سرقة سيارات المارة بطريق الإكراه" فإاتحدت إرادتهم على ما انتووه وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية" بنادق ألية " حملها المتوفى والمتهمين من - الأول الي الثالث ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق،ووزعوا الأدوار فيما بينهم باحثين عن فريستهم، وإذ أبصروا سيارة نقل الأموال الرقيمة ن ب ي 728 وخلفها السيارة الرقيمة أ ف ق 835، حتى أيقنوا أنها ضالتهم بوجود أموالا طائلة بها فاستوقفوها عنوة بأن توقف المتهم الخامس على مقربة من مسرح الواقعة المراقبة الطريق وتأمينه، وانتظر المتهمان السادس والسابع بسيارة أخرى على الجانب الأخر،لتسهيل وتمكين المتهمين من الفرار عقب إتمام جريمتهم.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثالث حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بنادق آلية حال كونها لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها

وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة آنفة البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وقتلوا وآخرتوفى، هو ناجي. ع، وشهرته ناجي أبو عمار، المجني عليه عاطف. ف، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك, كما وجهللمتهمين تهمة سرقة المنقولات" سلاح نارى - هاتف محمول" المملوكة لشركة طيبه 2000 حيازة سمير عبد المقتدربغرض حراسة سيارة نقل الأموال التابعة للشركة والثاني مملوك المجنى عليه محمد خليل وكان ذلك بطريق الإكراه الواقععليهما ورفقائهم بأن اعترض المتهمين من الأول إلى الرابع طريقهم بسيارتهم المستولين عليها سلفا قيادة المتهم الرابعإيان سيرهم في الطريق العام مستوقفينهم عنوة بعد ما عرقلوه سير المركبة المخصصة لحراستها بإطلاق أعيرة ناريةعلى إطارتها الخلفية ومن ثم هبط المتهمين من الأول إلى الثالث مشهرين أسلحتهم النارية مطلقين أعيرة نارية في الهواءمهددين إياهم بالحاق الأذى بهم وإذ ما انصاعوا لأمرهم بالتخلي عن المركبة قيادتهم.