قرار عاجل بشأن 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بمنطقة مصر القديمة.

المتهمون الثلاثة

كشفت التحقيقات، أن المتهمين الثلاثة، عثر بحوزتهم على مبالغ مالية، عبارة عن عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم؛ اعترف الأول بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه؛ لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية.

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول؛ تبين وجود محادثات بتطبيق الواتس آب، لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص، تؤكد مزاولته النشاط المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن صدر القرار المتقدم.