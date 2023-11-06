نشرة الحوادث.. أعدوا له مقبرة.. الإعدام لمتهمين في قضية طبيب الساحل.. صاحبة ديسكو تستدرج القاصرات من المحافظات إلى طريق الحرام

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني في قضية طبيب الساحل بالإعدام شنقا والمتهمة الثالثة بالسجن 15 عاما.

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط راقصة بدون ترخيص داخل ملهى ليلي تمتلكه سيدة هاربة وصادر قرار بضبطها لإتهامها بالإتجار في البشر، وجلب قاصرات من الأقاليم والأرياف بداعي العمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الأفعال المخلة بالآداب والفسق والفجور.

أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر، دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636لسنة 2023 لجلسة 16 نوفمبر لعرض الاستكتاب على الطب الشرعي.

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة المتورطين في واقعة إختطاف عامل بالتجمع الخامس لوجود خلافات مالية وتولت النيابة التحقيق.

قرر قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس ربة منزل وابنتها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهامهما بإنهاء حياة بائع بعد استدراجه لسرقته بـ كرداسة.