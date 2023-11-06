نشرة الحوادث.. أعدوا له مقبرة.. الإعدام لمتهمين في قضية طبيب الساحل.. صاحبة ديسكو تستدرج القاصرات من المحافظات إلى طريق الحرام

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:
أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني في قضية طبيب الساحل بالإعدام شنقا والمتهمة الثالثة بالسجن 15 عاما.
700 جنيه.. صاحبة ديسكو تستدرج القاصرات من المحافظات إلى طريق الحرام.. تفاصيل
تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط راقصة بدون ترخيص داخل ملهى ليلي تمتلكه سيدة هاربة وصادر قرار بضبطها لإتهامها بالإتجار في البشر، وجلب قاصرات من الأقاليم والأرياف بداعي العمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الأفعال المخلة بالآداب والفسق والفجور.
شيك بـ 4 ملايين جنيه.. قرار عاجل من المحكمة بشأن نسرين طافش
أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر، دعوى معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636لسنة 2023 لجلسة 16 نوفمبر لعرض الاستكتاب على الطب الشرعي.
خطفوه من إيد والدته جوه ميكروباص | فتح تحقيق عاجل في جريمة التجمّع
ضبط رجال مديرية أمن القاهرة المتورطين في واقعة إختطاف عامل بالتجمع الخامس لوجود خلافات مالية وتولت النيابة التحقيق.
هنبيعه ليك| قرار قضائي ضد أمّ وابنتها في جريمة مأساوية بـ كرداسة
قرر قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس ربة منزل وابنتها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهامهما بإنهاء حياة بائع بعد استدراجه لسرقته بـ كرداسة.