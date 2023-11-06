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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطفوه من إيد والدته جوه ميكروباص | فتح تحقيق عاجل في جريمة بالتجمّع

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة المتورطين في واقعة إختطاف عامل بالتجمع الخامس لوجود خلافات مالية وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم قررت ، بأنه حال تواجدها رفقة نجلها "عامل" مقيم بذات العنوان أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما فوجئت بقيام مجهولين بإصطحاب نجلها داخل سيارة ميكروباص لم تتبين أرقام لوحاتها والإنصراف به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة صاحب مزرعة ، سائق و5 آخرين يعملون بذات المزرعة ، تم ضبطهم .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه مالك شركة إستثمار عقارى مقيد الحرية على ذمة قضايا نصب ، وإستيلائه منه على مبلغ مالى قيمة شراء فيلا بالجيزة ، وتسليمه أوراق مزوره لملكية الفيلا فإختمر في ذهنه إختطاف "المجنى عليه" لمساومته على رد المبلغ المالى نظير إطلاق سراحه ، وإحتجازهم للمجنى عليه داخل المزرعة ، كما أضاف أحد المتهمين بأن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك أحد أصدقائه.

وتم بإرشادهم تحرير المجنى عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم ، وبسؤاله إتهمهم بإختطافه وإحداث إصابته تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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