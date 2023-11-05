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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيطرت عليه نزواته| حيثيات المشدد 15 سنة لمتهم بالاعتداء على طالب

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة خطف طالب والاعتداء عليه تحت تهديد السلاح داخل أحد المنازل المهجورة في مدينة السلام.

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وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم أ . ع غلبت عليه شهواته وسيطرت عليه نزواته الشاذة مما زين له شيطانه وضاقت عليه الأرض بما رحبت فما وجد سبيلا لإشباع رغبته الجن.سية من المجنى عليه الطالب بالصف الثالث الاعدادي ذو الخامسة عشر عاما من عمره، والذى قام المتهم بخطفه بطريق التحايل والاكراه من الطريق العام بتاريخ 1 يونيو 2023.

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وأضافت الحيثيات، أن المتهم قام باستدراج المجني عليه إلى أحد الأبنية المهجورة تحت الانشاء بمساكن في مدينة السلام، وعند محاولة رفضه لذلك قام بإشهار سلاح أبيض مطواه مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة من اقتياده إلى احد العقارات غير المأهولة بالسكان وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته.

 

وثبت من تقرير الطب الشرعى أن الإصابات الموصوفة بالمجني عليه في الرأس وأسفل العين اليسرى هي إصابات رضية تحدث من المصادمة الرضية بأجسام راضاه أيا كان نوعها والاصابات المثبتة بالعضد الايسر هي سحجات احتكاكية تحدث من الاحتكاك بجسم خشنه أيا كان نوعها.

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