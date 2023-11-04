عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعدما أكلت ابنها| حيثيات المحكمة بقضية سيدة فاقوس: غير مسؤولة عن فعلها

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حيثيات الحكم، بإيداع الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها بإحدى منشآت الصحة النفسية، في القضية رقم 8619 لسنة 2023 مركز فاقوس والمقيدة رقم 844 لسنة 2023 كلي والمعروفة إعلاميا بـ سيدة فاقوس. 

علاقات محرمة مقابل الإجهاض.. قرار عاجل بشأن طبيب روض الفرج

نشرة الحوادث.. مجرم يشرح نفسه بعد محاصرة الشرطة له.. مسلحون يطلقون الرصاص على نزيل في دار أيتام

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أن اللجنة أودعت تقريرها والذي انتهى إلى: أنه من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجري لها من فحوصات والاطلاع على ملف القضية وما تضمنه، ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم، ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية.

حكم رادع لـ تاجر المخدرات في بولاق الدكرور

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب ووضع السلاح على رقبته بمنشأة القناطر 

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم بقضية سيدة فاقوس، أنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور وبعد ذلك قررت المحكمة استدعاء  أعضاء اللجنتين لمناقشتهم، وتبين للمحكمة بعد اطلاعها التام على التقريرين ومناقشة اللجنتين ووقر بوجدانها إلى أن تقرير لجنة الطب النفسي بالعباسية تقرير مكتبي لم يفحص حالة المتهمة بالشكل الكافي؛ لتعارضه التام مع تقرير اللجنة الخماسية التي اطمأنت إليه المحكمة تمام الاطمئنان إلى صحته وسلامته، وأنهم فحصوا حالة المتهمة سواء نفسيا أو صحيا بإجراء جميع التحاليل والاشاعات والكشف الطبي والعصبي على المتهمة، وتيقنت المحكمة إلى صحة وسلامة هذا التقرير، وخاصة بعد إجراء المناقشة التي تمت، وتم إثباتها بمحضر جلسة المحاكمة إلى صحة وسلامة أقوال اللجنة الخماسية عن اللجنة الثلاثية للصحة النفسية بالعباسية.

txt

السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة طفل منشأة القناطر

txt

ضرب أخويا | اعترافات المتهم بإنهاء حياة حلاق الوراق

وأكملت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه وعما ورد بمرافعة النيابة العامة والمدعى وكذا طلباتهم فمردود عليه بما هو ثابت للمحكمة من اطلاعها على ملف الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما قدمته النيابة العامة من أدلة إسناد وبما أجرته المحكمة من تحقيقات، ومن سؤالها بعض شهودها وما ثبت بتقرير اللجنة الخماسية، وما انتهت إليه المحكمة من اطمئنانها لتقرير تلك اللجنة وأعضائها، وما ثبت للمحكمة من مناظرة المتهمة، وما ثبت لها من إصابة المتهمة الماثلة وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطراب ذهائي أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور، مع وجود قصور في القدرات العقلية وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة متعينا معه رفض جميع الدفاع والدفوع؛ لعدم المسئولية الجنائية للمتهمة عن أفعالها وتأييد ذلك بما تبين للمحكمة من مطالعتها للمحكمة وما وجدته من أفعالها، وأنها متجمدة المشاعر وغير مدركة لما اقترفته من فعل إجرامي جسيم وما رددته من بعض العبارات سواء بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة والتي لا تصدر عن شخص سليم ومدرك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

2900 جنيه.. سعر جرام الذهب اليوم السبت 4-11-2023

تحركات جديدة في سوق الذهب اليوم .. وهذا سعر عيار 21| فيديو

فرصة للراغبين| بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للشباب.. الشروط والتفاصيل

موضوعات متعلقة

علاقات محرمة مقابل الإجهاض.. قرار عاجل بشأن طبيب روض الفرج

نشرة الحوادث.. مجرم يشرح نفسه بعد محاصرة الشرطة له.. مسلحون يطلقون الرصاص على نزيل في دار أيتام

بعد قليل.. نظر استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

نشرة الحوادث.. قصة حب ملتهبة انتهت بصدمة.. اعتادتا ممارسة الرذيلة مع الرجال

السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة طفل منشأة القناطر

تأجيل محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين في عابدين

ضرب أخويا | اعترافات المتهم بإنهاء حياة حلاق الوراق

شهود الإثبات | بدء محاكمة المتهمين بخطف طالب منشأة القناطر.. بعد قليل

ترشيحاتنا

المكرونة بـ 5 جنيهات والبيض 125| أسعار الزيت والسكر بعد التخفيضات بمنافذ التموين خلال نوفمبر

تأوي آلاف النازحين.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة الفاخورة

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق خلال ساعات.. والأرصاد تناشد المواطنين: احذروا هذه الظاهرة

موقف عربي موحد.. أبوزيد يكشف تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية في الأردن

النهائي الممزوج بالحزن| قصة وفاة لاعب الوداد قبل أيام من ختام الدوري الإفريقي

تصل لـ 50 ألف جنيه.. أسعار MG 5 موديل 2023 الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. هذه الأخطاء تؤدي لـ ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

طريقة عمل بطاطس بيتزا| جيدة وغير تقليدية

بدون مكياج وبعلامات الحمل.. ابنة أصالة تثير الجدل بهذه الإطلالة

نشرة الصحة والمرأة|علامات وأسباب الكيس الزلالي والعلاج… . ما تأثير تناول المشروبات الغازية على الرئتين؟

فيديو

عيد ميلاده.. قصة شقاوة محمد حماقي وانفصاله وعودته لزوجته

لاقى تعاطفًا واسعًا.. مقطع فيديو مؤثر لأب في أحد المستشفيات الفلسطينية |شاهد

قبل الحرب بأيام.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لمجموعة من الطلاب الفلسطينين

مخططات صهيونية.. مصر ترد على وثائق إسرائيلية بهذه الطريقة / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ