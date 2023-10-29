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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب ووضع السلاح على رقبته بمنشأة القناطر 

صدى البلد

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم، تأجيل محاكمة شخصين لاتهامهم  خطف طالب وسرقة منقولاته تحت تهديد السلاح بمنطقة منشأة القناطر، لجلسة 30 أكتوبر لسماع الشهود .

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في مكان بعيد عن أعين المارة..

وجاء في أمر الإحالة  في القضية رقم 3382 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة امبابة، أن المتهمين "مصطفى. ا"، 22 سنة، سائق، و"محمود. ا"، 22 سنة، عامل، في يوم 11 مارس الماضي خطفا المجني عليه "احمد. ع"، 20 سنة، طالب بالاكراه بأن استدرجاه ودلفا داخل سيارته وقاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه وقاما بتكبيل يديه وقدميه واقتياده إلى مكان بعيد عن أعين المارة.

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 شل مقاومته وإتمام سرقتهم..

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه وبوضع السلاح الأبيض على رقبته فأحدثا عمدا به إصابته، وتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وإتمام سرقتهم، كما أن المتهمين احتجز المجني عليه بغير وجه حق وبغير أمر احد الحكام المختصين، وذلك في مكان ناء حتى تمكن الأهالي من إنقاذه، كما حازا واحرزا سلاح أبيض "مطواة" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

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