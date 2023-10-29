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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلص على زوج أخته.. قرار عاجل بشأن مزارع في الدقهلية

صدى البلد

قررت جهات التحقيق بالدقهلية، حبس مزارع 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة زوج شقيقته بسبب خلافات نشبت بينها، أطلق على إثرها المتهم عيارا ناريا صوب المجني عليه فأودى بحياته.
 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على مزارع بالدقهلية، لاتهامه بإطلاق عيار ناري تجاه آخر وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات حول الجيرة.


 

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البداية..

كانت بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله مزارع مقيم بدائرة المركز، مُصاب برش خرطوش وتوفي في أثناء إسعافه.


 بالانتقال وسؤال نجله مزارع، اتهم مزارع آخر مقيم بدائرة المركز، بإطلاق عيار ناري تجاه المتوفى من سلاح كان بحوزته خلال مشاجرة نشبت بينهما، وذلك حال عمله بالأرض الزراعية الخاصة بأهلية زوجة المجني عليه، بسبب وجود خلاف تحول الجيرة بين المتهم وأهلية زوجة المتوفي، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور والسلاح المستخدم وهو فرد محلي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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