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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم رادع لـ تاجر المخدرات في بولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور.

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وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 16339 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم السيد.ن  34 سنة،  في يوم 2022/8/8 أحرز بقصد الاتجار مواد مخدرة.

 

البداية..

 كانت بتلقي المقدم "محمد سكر" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات أمكن الوصول إلى مكان تواجده، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بمسكنه على كمياتٍ كبيرة من مخدرات متنوعة ما بين الترامادول والكلونازيبام والبنزوهيكسول والأيس، إضافة إلى ميزان حساس ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بقيامه بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة بيعه والهاتف للتواصل مع زبائنه والسيارة للنقل وتوزيع المواد المخدرة المضبوطة.

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