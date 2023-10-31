نشرة الحوادث.. مجرم يشرح نفسه بعد محاصرة الشرطة له.. مسلحون يطلقون الرصاص على نزيل في دار أيتام

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

تسلمت النيابة العامة بالجيزة، تقرير الطب الشرعي النهائي في واقعة إنهاء حياة مزارع في الواحات البحرية، وسرقة متعلقاته؛ تمهيدا لإصدار قرار بإحالة المتهم في الواقعة إلى المحاكمة الجنائية المختصة لبدء محاكمته.

أمرت جهات التحقيقات بالجيزة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بإنهاء حياة مبيض محارة على إثر وجود خلافات سابقة بينهما بالجيزة.

قام مجرم هارب بتشريح نفسه عقب محاصرة الشرطة له في بورسعيد ، علي غرار مشهد في فيلم ( شد اجزاء ) عندما داهم ضابط الشرطة عمر العطار ( الفنان محمد رمضان ) منزل مجرم شديد الخطورة وهو الفنان محمد ممدوح الذي ذاع صيته في الاجرام واثناء ضبطه قام بتشريح نفسه .

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات إطلاق مسلحين الرصاص على شاب من نزلاء دار أيتام بدائرة قسم أول أكتوبر ولاذوا بالفرار.

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 12 متهمًا بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" التي شهدت تعديًا على عدد من رواد الحفل وتنظيمها دون ترخيص من الجهات المختصة، وقضت مجددا باستمرار حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.