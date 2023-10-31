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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. مجرم يشرح نفسه بعد محاصرة الشرطة له.. مسلحون يطلقون الرصاص على نزيل في دار أيتام

أرشيفية
أرشيفية

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

تقرير الطب الشرعي في حادث إنهاء حياة مزارع الواحات على يد صديقه

تسلمت النيابة العامة بالجيزة، تقرير الطب الشرعي النهائي في واقعة إنهاء حياة مزارع في الواحات البحرية، وسرقة متعلقاته؛ تمهيدا لإصدار قرار بإحالة المتهم في الواقعة إلى المحاكمة الجنائية المختصة لبدء محاكمته.

جثة وطلقات نارية| قرار عاجل بشأن عامل أنهى حياة مبيض محارة بالجيزة

أمرت جهات التحقيقات بالجيزة، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات  لاتهامه بإنهاء حياة مبيض محارة على إثر وجود خلافات سابقة بينهما بالجيزة.

على طريقة فيلم شد أجزاء.. مجرم يشرح نفسه بعد محاصرة الشرطة له

قام مجرم هارب بتشريح نفسه عقب محاصرة الشرطة له في بورسعيد ، علي غرار مشهد في فيلم ( شد اجزاء ) عندما داهم ضابط الشرطة عمر العطار ( الفنان محمد رمضان ) منزل مجرم شديد الخطورة وهو الفنان محمد ممدوح الذي ذاع صيته في الاجرام واثناء ضبطه قام بتشريح نفسه .

مسلحون يطلقون الرصاص على نزيل في دار أيتام بـ 6 أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات إطلاق مسلحين الرصاص على شاب من نزلاء دار أيتام  بدائرة قسم أول أكتوبر ولاذوا بالفرار.

الهالوين.. قرار عاجل بحق 12 متهما في أحداث حفل المنصورية

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل 12 متهمًا بالواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"حفل المنصورية" التي شهدت تعديًا على عدد من رواد الحفل وتنظيمها دون ترخيص من الجهات المختصة، وقضت مجددا باستمرار حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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