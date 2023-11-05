3 ملايين جنيه.. حبس مستريح المستلزمات الطبية بالقاهرة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس أحد الأشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بـ غسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، ومقيم بمحافظة القاهرة؛ لغسله أموال حصيلة ممارسته نشاطًا إجراميًّا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية، وقُدّرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.