مواد غذائية مجهولة المصدر.. قرار عاجل بشأن صاحب مصنع حلوى المرج

أمرت جهات التحقيق، بحبس صاحب مصنع حلوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمرج.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القت القبض علي صاحب مصنع حلوى كائن بدائرة قسم شرطة المرج؛ لإدارته المصنع دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية: حلوى مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي دون بيانات، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على 1.200 طن عسل جلوكوز و600 كيلوجرام دقيق و400 كيلوجرام سكر و16 كيلوجرام كريسبي مغطى بالشكولاتة، جميعها مجهولة المصدر، ودون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارة المصنع دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.