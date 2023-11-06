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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هنبيعه ليك| قرار قضائي ضد أمّ وابنتها في جريمة مأساوية بـ كرداسة

صدى البلد

قرر قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس ربة منزل وابنتها 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهامهما بإنهاء حياة بائع بعد استدراجه لسرقته بـ كرداسة.

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واعترفت المتهمتان، أنهما يتعاملان مع البائع ببيعهما الكرتون الذي يملكونه له وأنهما وضعا خطة لتنفيذ غرضهما الإجرامي بإخباره بأن لديهما كم كبير من الكرتون الذي يريدان بيعه له، فركبا خلفه التروسيكل الخاص به، فركبن خلفه وأثناء قيادته قاما بتسديد طعنات له، وعندما حاول الفرار بزيادة سرعة القيادة، فسددوا له 20 طعنة في الظهر والرقبة، سقطا من التروسيكل في مكان مهجور ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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البداية..

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بأحد المناطق النائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار عدة طعنات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما.

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