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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل.. إعادة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية شيكات بدون رصيد

صدى البلد

بعد قليل.. تنظر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، محاكمة الفنانة نسرين طافش في القضية رقم 1636 لسنة 2023، والصادر بحقها حكما غيابيا بالحبس لمدة 3 سنوات.
 

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وأسندت جهات التحقيق للفنانة نسرين طافش، أنها بدائرة الشيخ زايد أصدرت بسوء نية شيكا دون رصيد لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، بتاريخ 30 يناير 2023.
 

وكان موقع "صدى البلد" حصل على حيثيات حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

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وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طالبت النيابة العامة بعقاب المتهمة بمواد الاتهام ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم .

عن موضوع الدعوى فإنه ولما كانت المادة 4733 " من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد نصت على أنه " يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الاتيه ( كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.

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