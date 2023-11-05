عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. النطق بالحكم على المتهمين في قضية طبيب الساحل

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، غدا الإثنين، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، حكمها على المتهمين في قضية طبيب الساحل.

على طريقة اللمبي| اعترافات متهم الزاوية: رفض يديني الميراث قلت أسرقه

130 ألف جنيه.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات بالرسائل الهاتفية

كانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية إنهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار، والمقترنة بجنايات “خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه”؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك، لمعرفته بالمجني عليه، وعلمه بثرائه.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد المتهمان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت.

ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى- كما اتفقت معه- بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم.

وبعد وصول المجني عليه إليها؛ أجهز المتهمان عليه، وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا، وتظاهرا- بعد غيابه عن الوعي- بمرضه، ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها؛ بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه، وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله؛ حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة. 

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.

وأقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتي رصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.

وتتابع وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام، اللغط الدائر بمواقع التواصل الاجتماعي حول القضية وما فيها من أدلة، والذي يقصد مروجوه من ورائه؛ تبديل الحقائق وتزييفها، ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات، والادعاء كذبًا، بأمور لا غرض من ورائها سوى تكدير السلم العام، وزعزعة ثقة المجتمع في سلطات التحقيق المعنية؛ مما يشكل جرائم جنائية ستتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي.. 150 مليون دولار والتنفيذ في يناير

تحذير من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن حالة الطقس الغد

أحلى من الجمعية| البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة.. والفوائد شهرية

أول رد من محمد سلام على بيومي فؤاد بعد تصريحاته المثيرة للجدل

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

انتقام السماء| إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا.. والنيران تلتهم قاعدة نفطية للجيش الأمريكي

قرار عاجل من رئيس الوزراء لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بعد تصريحات إسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لغزة

موضوعات متعلقة

على طريقة اللمبي| اعترافات متهم الزاوية: رفض يديني الميراث قلت أسرقه

130 ألف جنيه.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة أصحاب المعاشات بالرسائل الهاتفية

جروح متفرقة بجسدها.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بالإكراه

6 وقائع| تأجيل محاكمة عامل بتهمة النصب على المواطنين

بعد قليل.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه في قصر النيل

سيطرت عليه نزواته| حيثيات المشدد 15 سنة لمتهم بالاعتداء على طالب

كانت بتخاف عليه جدا | الشهود من حيثيات المحكمة بقضية سيدة فاقوس

تخصص في النقد الأجنبي| قرار عاجل ضد شخص غسل 10 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

محلل سياسي: تهجير الفلسطينين من غزة أفكار عبثية تروجها قوات الاحتلال

مدير الـ CIA يصل إسرائيل ويجتمع مع رئيس الموساد الإسرائيلي

مشجع يقتحم ملعب مباراة ليفربول ولوتون تاون بعلم فلـ سـ طين

سيدة فلسطينية تبكي موجهة رسالة لأبنائها فى غزة: ما كتبه الله سنراه

كان ممكن يقبل الدور ويتبرع بالمبلغ.. وفاء عامر تعلق على أزمة محمد سلام

سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ هجمات واسعة على قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالخطوات .. طريقة عمل كيك الشاى

لقطة أفشة في مباراة المقاولون| كولر يصب غضبه على اللاعب..والأهلي يقرر توقيع عقوبة عليه..التفاصيل

طريقة عمل فاهيتا اللحم بالفلفل الملون

لا يتوقفون عن الارتجاف..فيديو مأساوي لأطفال غزة بعد خروجهم من تحت الأنقاض

فيديو

انتقام السماء.. إسرائيل تستخدم ثاني أكبر قنبلة بترسانتها في جباليا فتحترق قاعدة للجيش الأمريكي «فيديوجراف»

سعر الذهب والدولار اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الخذلان الأكبر.. دول عربية صفعت محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية «فيديوجراف»

«عيل مالوش لازمة» .. هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحيته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ