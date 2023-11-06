بدء محاكمة أحد شركاء حمزة زوبع في اللجان الإعلامية | بعد قليل

بعد قليل.. تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة محاكمة المتهم محمد أبو زيد محمد، شريك حمزة زوبع و15 متهما آخرين في قضية اللجان الإعلامية للإخوان.

جماعة إرهابية..

واتهمت النيابة العامة، المتهمين بأنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.