جرائم ارتكبت ضد الإنسانية يوثقها كتاب في ليبيا.. تفاصيل

صدر مؤخرا كتاب "الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا"، من تأليف وسام سليمان الصغير.

تناول الكتاب أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام القانونيين حديثاً، وهو موضوع: الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على نطاق واسع وبطريقةٍ ممنهجة، من قبل سلطة النظام السابق للبلاد، وكذلك من بعض الجماعات المسلحة التي سادت في فتراتٍ متباينة وتحت مسمياتٍ متعددة ما بعد إعلان التحرير عام 2011م.

وقد وثق الكاتب مؤلفه بوثائق حقوقية دولية وإقليمية لصور من تلك الجرائم، كالقتل العمد، والإبادة، والتعذيب، والإخفاء القسري، وغيرها من الصور الأخرى.

كما أن الكتاب ألحقت به مجموعة من الوثائق الصادرة عن مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك أوامر قضائية صادرة من الدائرة التمهيدية بالمحكمة ذاتها، فضلاً عن إرفاق الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بخصوص قضية تنازع الاختصاص بين هذه الأخيرة والقضاء الوطني، وهي جميعها وثائق مهمة ذات صلةٍ بالحالة الليبية.