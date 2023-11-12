عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

نشبت مشادات قوية بين التراس الاهلي المسافر من القاهرة مع التراس الفريق الاحمر بالجونة اثناء تصميم التراس القاهرة على الجلوس فى مدرجات التالتة شمال.

فيما صمم التراس القلعة الحمراء المتواجد بالجونة الى التواجد في التالتة شمال مما نشبت “خناقة ” قوية وسيطر عليها رجال الأمن وسط افعال شغب شديدة من الطرفين

أحمد حسن : الحل في الوعي

كما اكد أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق ، على أهمية وجود وعي لدى الجماهير وعدم تصدير ازمات في المدرجات ، وذلك تعليقا على الاشتباكات التي حدثت مساء السبت بين التراس اهلاوي المسافر من القاهرة الى الجونة ، وما بين التراس الاحمر ايضا بالجونة

سيف زاهر : المشهد غير مناسب

علق سيف زاهر، على ما بدر من بعض جماهير النادي الأهلي، بالمشاجرة مع مجموعة أخرى، في ظل رغبة الأولى في الجلوس خلف مرمى محمد الشناوي خلال مباراة الفريق أمام الجونة بالدور، والتي انتهت أمس بالتعادل 1-1.

وقال سيف زاهر فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “ملعب أون تايم”: “‏اللي حصل علامة استفهام.. والمشهد مش مناسب لينا”.

التخلص من الألتراس

أكد فتحي سند الناقد الرياضي ، ان التوجه بالتخلص من ظاهرة الالتراس ، سليم وعلى الجميع نشر الوعي بين الجماهير ، وذلك بعد الاشتباكات الكبيرة التي نشبت مساء السبت في مباراة الاهلي والجونة والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

وأضاف سند ، أن الحل للقضاء على ظاهرة الالتراس هو توجه الجماهير المعتدلة للمدرجات ، لنشر المظهر المثالي للجماهير التي طالما زينت الملاعب في مختلف المحافل الدولية

عقوبات على جماهير الأهلي

ومن جانبه قال ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، إن ما حدث بين جماهير الأهلي في مباراة الجونة، شيئ مؤسف ولكن سيتم الاطلاع على تقرير المباراة.

وتابع ثروت سويلم ننتظر تقرير المباراة من أجل تحديد العقوبات حال إن وجدت، وسوف يتم الإعلان عن الأمر عن طريق لجنة المسابقات".

وأضاف ثروت سويلم: "ما حدث بين الجماهير، يجعل هناك حالة حرج من طلب زيادة أعداد الجماهير خلال المباريات، في ظل المساعي التي نرغب في اتخاذها لعودة المشجعين إلى أماكنهم".