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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى يكشف سبب تراجع مستوى الأهلي بالموسم الحالي

حسن مصطفى نجم الأهلي
حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك الأسبق

كشف حسن مصطفى، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، سبب تراجع مستوى الفارس الأحمر، هذا الموسم بالمقارنة بما حققه في الموسم الماضي.

وقال حسن مصطفى خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، حسن مصطفى: :" لاعبو الأهلي لا يبذلون أقصى جهد لديهم مثل الموسم الماضي، جميع لاعبي الأهلي كانت لديهم رغبة في إثبات أنفسهم وهو ما انعكس على الاداء".

 

وأضاف:"  كريم فؤاد يحاول دائما استغلال الفرصة عندما يشارك، وأشعر أن الأمور ليست على ما يرام بين لاعبي الأهلي، والروح بين لاعبي الأهلي ليست كما كانت الموسم الماضي ".

وتابع حسن مصطفى: "حسين الشحات أصبح آداؤه يتسم بالأنانية وبيرسي تاو يهدر الكثير من الفرص السهلة، كما أن الأهلي يلعب بدون مهاجم".

وواصل حسن مصطفى: " أشعر أن موديست انضم للأهلي لأنه لم يجد عروضا جيدة سواء في أوروبا أو الخليج ، وعدم تثبيت التشكيل قد يتسبب في انهيار الأهلي بنهاية الموسم".

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