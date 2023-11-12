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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

متحف الطفل يحتفل بعد غد باليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

متحف الطفل
متحف الطفل

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" ، بعد غد الثلاثاء ، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يوافق يوم 14 نوفمبر من كل عام.


وقال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الأسبق رئيس جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، في تصريح له اليوم، إن الاحتفالية تهدف إلى لفت الانتباه إلى هذه الجريمة وسبل مكافحتها، وإبراز أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الإقليمية في العالم العربي لتوفير الحماية الكافية للأصول الثقافية ، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية دولية (اتفاقية 1970) بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.


ومن ناحيته ، أوضح الدكتور أسامة عبد الوارث رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف‏ "إيكوم مصر" ومدير عام متحف الطفل أن اليوم العالمي للاحتفال بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يستهدف إلقاء الضوء على أهمية التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاقية دولية (اتفاقية 1970) .


وأضاف أن هذه الاتفاقية التي تصادف الذكرى الخمسين لاعتمادها هذا العام، توفر إطارا دوليا للحيلولة دون سرقة ونهب الممتلكات الثقافية واسترداد ما سُرق منها، بالتوازي مع التقدم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.


يشارك في الاحتفالية عدد من ممثلي وزارة السياحة والآثار ومنظمات دولية مرموقة ونخبة من الخبراء والمتخصصون من بعض الدول العربية .


كما يشارك الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق الأسبق رئيس جمعية مصر الجديدة في الاحتفالية بورقة عمل بعنوان التشريعات القانونية تمثل مظلة لحماية الممتلكات الثقافية ، فيما تلقي نويرا سانر مدربة المركز الإقليمي لليونسكو بالقاهرة محاضرة عن "المواثيق الدولية لليونسكو للاتجار غير المشروع" ، ويتناول الدكتور شعبان عبد الجواد مدير عام الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار في محاضرته الجهود المبذولة فى سبل استعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة ، ويتحدث الدكتور أسامة عبد الوارث رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف‏ "إيكوم مصر " ومدير عام متحف الطفل عن "دور المتاحف في مكافحة الإتجار غير المشروع" . 

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