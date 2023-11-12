عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معاون الوزراء الأسبق: يحظر على شاغلي المناصب السياسية الاشتراك في الدعاية الانتخابية للرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

أكد الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن ضوابط العملية الإنتخابية، لا بد أن يلتزم لها كافة المرشحين خلال خوض الانتخابات، مشيرا إلى أن من أهم تلك الضوابط عدم استخدام المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الإنتخابية، ولا يحق لأي مرشح استخدامها

 

وقال عبدالله المغازي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”، إنه لا بد من عدم إنفاق المال العام والجمعيات المؤسسات الأهلية في الدعاية الإنتخابية، إضافة إلى عدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة.

 

 بغرض التأثير على القرارات 

وتابع معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا بالدولة الاشتراك بأي صورة في الدعاية الإنتخابية بغرض التأثير على القرارات.

العملية الانتخابية الانتخابات هند النعسانى الشعارات الدينية العنف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الصحة العالمية فقدت الاتصال به.. جيش الاحتلال يتخذ إجراء بشأن أطفال مستشفى الشفاء

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

قافلة المتحدة للخدمات الإعلامية تتجه لمعبر رفح تمهيدا لإرسالها لقطاع غزة

وسط جماهيره| ناد إسباني يدعم غزة على طريقته الخاصة.. فيديو

معاون الوزراء الأسبق: يحظر على شاغلي المناصب السياسية الاشتراك في الدعاية الانتخابية للرئاسة

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

صحيفة: ملك بريطانيا سيروج لـ"خارطة طريق" اتفاقية سلام مستقبلية في قطاع غزة

معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق يكشف أهم ضوابط العملية الانتخابية للرئاسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

فيديو

عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024 .. ماذا قال؟.. «فيديوجراف»

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ