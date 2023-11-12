معاون الوزراء الأسبق: يحظر على شاغلي المناصب السياسية الاشتراك في الدعاية الانتخابية للرئاسة

أكد الدكتور عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن ضوابط العملية الإنتخابية، لا بد أن يلتزم لها كافة المرشحين خلال خوض الانتخابات، مشيرا إلى أن من أهم تلك الضوابط عدم استخدام المصالح الحكومية ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الإنتخابية، ولا يحق لأي مرشح استخدامها

وقال عبدالله المغازي، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”، إنه لا بد من عدم إنفاق المال العام والجمعيات المؤسسات الأهلية في الدعاية الإنتخابية، إضافة إلى عدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية والخاصة.

بغرض التأثير على القرارات

وتابع معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أنه يحظر على شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا بالدولة الاشتراك بأي صورة في الدعاية الإنتخابية بغرض التأثير على القرارات.