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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عشان الموبايلات غالية..كيف تحافظ على بطارية موبايلك لأطول فترة ممكنة؟!

كيف تحافظ على بطارية
كيف تحافظ على بطارية موبايلك لأطول فترة ممكنة؟!

مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في السنوات الأخيرة، أصبح الحفاظ على بطارية الهاتف أمراً بالغ الأهمية. فبطارية الهاتف هي أحد أهم المكونات في الهاتف، ويجب العناية بها لضمان استمرارية عمل الهاتف لأطول فترة ممكنة.

 

فيما يلي بعض النصائح التي تساعدك على الحفاظ على بطارية موبايلك لأطول فترة ممكنة:

 

• استخدم شاحن أصلي

استخدام شاحن أصلي هو أهم نصيحة للحفاظ على بطارية موبايلك. فالشاحن الأصلي مصمم خصيصًا للبطارية الخاصة بهاتفك، ويوفر الشحن الآمن والفعال.

• تجنب شحن الهاتف بالكامل

الشحن الكامل للبطارية ليس بالضرورة الأفضل. في الواقع، يمكن أن يؤدي الشحن الكامل إلى تقصير عمر البطارية. لذا، احرص على شحن الهاتف حتى 80% أو 90% فقط.

• تجنب تفريغ البطارية بالكامل

تفريغ البطارية بالكامل حتى 0% يمكن أن يضر بالبطارية أيضًا. لذا، احرص على شحن الهاتف قبل أن يصل إلى 10%.

• استخدم وضع الطاقة المنخفضة

وضع الطاقة المنخفضة هو وضع يوفر عمرًا أطول للبطارية عن طريق إيقاف تشغيل بعض الميزات غير الضرورية. يمكنك استخدام وضع الطاقة المنخفضة عندما لا تحتاج إلى أداء عالي للهاتف.

• اضبط السطوع على مستوى مناسب

السطوع العالي هو أحد أكثر الأشياء التي تستهلك البطارية. لذا، اضبط السطوع على مستوى مناسب لتجنب استهلاك البطارية بسرعة.

• تجنب استخدام الهاتف في درجات الحرارة القصوى

درجات الحرارة القصوى، سواء كانت عالية أو منخفضة، يمكن أن تضر بالبطارية. لذا، احرص على عدم استخدام الهاتف في درجات الحرارة القصوى.

• قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك

غالبًا ما تقوم الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإصدار تحديثات لنظام التشغيل الخاص بها لتحسين أداء الهاتف وإصلاح الأخطاء. قد تتضمن هذه التحديثات أيضًا تحسينات لعمر البطارية.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على بطارية موبايلك لأطول فترة ممكنة.

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