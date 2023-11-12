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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التجارة والأمن والديمقراطية.. ماذا تريد رايموندو من الصين؟

صدى البلد

قالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، إنها تريد إقامة علاقات أفضل مع الصين، لكنها أكدت أن الولايات المتحدة ستواصل دعم تايوان ومواجهة الصين في مجالات مثل الملكية الفكرية والأمن القومي.

وأضافت رايموندو ، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أنها تعتقد أن هناك مجالا للتعاون مع الصين في قضايا مثل التغير المناخي والصحة العالمية، لكنها شددت على أن الولايات المتحدة لن تتنازل عن مصالحها الحيوية.

وقالت: "أنا متفائلة بأننا يمكن أن نجد طريقة للتعامل مع الصين بطريقة تحمي الأمن القومي الأمريكي والملكية الفكرية الأمريكية والعمال الأمريكيين والشركات الأمريكية، وفي نفس الوقت نتعاون في بعض المجالات التي تخدم المصلحة العالمية".

وأعربت رايموندو، عن قلقها من أن الصين تستخدم التكنولوجيا للتجسس والتأثير على السياسة الداخلية للولايات المتحدة وحلفائها، مشيرة إلى أن وزارة التجارة ستواصل وضع قيود على تصدير التكنولوجيا الحساسة إلى الصين.

وأكدت رايموندو، أن الولايات المتحدة تدعم تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وتقدم لها مساعدات عسكرية واقتصادية.

وقالت: "نحن ندعم تايوان.. نحن ندعم الشعب التايواني.. نحن ندعم الديمقراطية التايوانية.. ونحن ندعم حق تايوان في الدفاع عن نفسها".

وتأتي تصريحات رايموندو ، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان والتجارة والأمن الإقليمي، وقد شهدت المنطقة تزايدا في النشاط العسكري من قبل الجانبين، مما أثار المخاوف من اندلاع صراع.

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