أفريكسيم بنك يطلق منظومة تيسير التجارة العابرة للحدود بـ300 مليون دولار

أكد الدكتور بانديكيت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، عن إطلاق المنظومة غير المسبوقة لتسيير التجارة عبر الحدود في القارة.

وقال أوراما، خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض التجارة البينية الأفريقي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري، إن تلك المنظومة الخاصة بالبنك لإحداث الدمج القاري والازدهار الاقتصادي، والتي تستهدف تحسين التنافسية فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود.



وذكر أن البنك انضم منذ 2021 للكوميسا لوضع تلك المنظومة التي تضمن إصدار السندات التي يتم استخدامها لتحويل القارة لسوق مدمجة، مؤكدا أن ذلك استغرق وقتا طويلا للوصول لتلك المنظومة.

ونوه إلى أنه تم تخصيص مليار دولار لدعم تلك المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم استخدام 200 مليون دولار لدعمها من خلال الكوميسا.

وأشار أوراما إلى أنه من المتوقع أنه عند تنفيذ تلك المنظومة سوف تدخر القارة نحو 300 مليار دولار سنويا من التكاليف التي كان يتم تكلفتها سابقا.

وأوضح أن السندات القارية عبر الحدود غير مسبوقة، لافتا إلى أنه تم أيضا تخصيص 30 ألف دولار لدعم الابتكارات لتعزيز التجارة في القارة الأفريقية وتيسير حركة البضائع والسلع.