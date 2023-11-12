عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أفريكسيم بنك يطلق منظومة تيسير التجارة العابرة للحدود بـ300 مليون دولار

صدى البلد

أكد الدكتور بانديكيت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، عن إطلاق المنظومة غير المسبوقة لتسيير التجارة عبر الحدود في القارة. 

وقال أوراما، خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض التجارة البينية الأفريقي الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من  9- 15 نوفمبر الجاري، إن تلك المنظومة الخاصة بالبنك لإحداث الدمج القاري والازدهار الاقتصادي، والتي تستهدف تحسين التنافسية فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود. 


وذكر أن البنك انضم منذ 2021 للكوميسا لوضع تلك المنظومة التي تضمن إصدار السندات التي يتم استخدامها لتحويل القارة لسوق مدمجة،  مؤكدا أن ذلك استغرق وقتا طويلا للوصول لتلك المنظومة. 

ونوه إلى أنه تم تخصيص مليار دولار لدعم تلك المنظومة، مشيرا إلى أنه يتم استخدام 200 مليون دولار لدعمها من خلال الكوميسا. 

وأشار أوراما إلى أنه من المتوقع أنه عند تنفيذ تلك المنظومة سوف تدخر القارة نحو 300 مليار دولار سنويا من التكاليف التي كان يتم تكلفتها سابقا. 

وأوضح أن السندات القارية عبر الحدود غير مسبوقة، لافتا إلى أنه تم أيضا تخصيص 30 ألف دولار لدعم الابتكارات لتعزيز التجارة في القارة الأفريقية وتيسير حركة البضائع والسلع.

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك معرض التجارة البينية الإفريقي كوميسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

الصحة العالمية فقدت الاتصال به.. جيش الاحتلال يتخذ إجراء بشأن أطفال مستشفى الشفاء

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حماس تعلن تدمير دبابتين إسرائيليتين جنوب غربي غزة

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

دعاء لأهل فلسطين أثناء المطر.. اللهم ارفع الحصار عن غزة و20 كلمة مستجابة

سحب رعدية وأمطار .. بيان عاجل لهيئة الأرصاد

مذكرات تعاون ونقاشات حول الأنظمة النيابية والقضائية.. تفاصيل زيارة النائب العام للمجر

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتفاصيل حالة الطقس|أخبار تهمك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ اسما شريف منير

تحذير من تفشي السعال الديكي في هذه الدولة.. أعراض خطيرة يجب معرفتها

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

فيديو

سنسحب أرصدتنا البنكية.. أمريكيون يهددون حكومتهم لتتوقف عن دعم إسرائيل| فيديو

وسط جماهيره| ناد إسباني يدعم غزة على طريقته الخاصة.. فيديو

عراف يتنبأ بأحداث مدمرة تهز أمريكا خلال 2024 .. ماذا قال؟.. «فيديوجراف»

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ