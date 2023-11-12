مصر تخترق السوق الأفريقية.. طاقة عربية تطلق أول محطة ماسترجاس فى تنزانيا 

أعلنت طاقة عربية عن افتتاح و بدء تشغيل أول محطة تموين متكاملة للغاز الطبيعي المضغوط (CNG) وأول مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في تنزانيا تحت علامة "ماسترجاس".

كان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، اشترى 20% من أسهم شركة طاقة عربية يوليو الماضي بقيمة 1.6 مليار جنيه وفقا لإفصاح الشركة للبورصة.

وتعد شركة طاقة دلبيت الشركة التى تعمل على تطوير وإدارة محطات ماسترجاس فى تنزانيا ، شراكة بين "طاقة عربية" و"جاي سي جي للنفط والغاز JCG Oil & Gas "، و تعمل على الأستثمار و أنشاء و تشغيل محطات تموين و مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط.

وأشاد الدكتور دوتو ماشاكا بيتيكو، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة في تنزانيا، الذي ترأس حفل الافتتاح، بشركة طاقة عربية لاستثمارها ودعمهما للحكومة، مشيرًا: "نحن على أعتاب طفرة تحولية لمشهد الطاقة في تنزانيا مما يدل على سعي الحكومة التنزانية لتقديم أفضل الحلول والبدائل التكنولوجية كجزء من التزامنا بمستقبل مستدام ، أخضر وأكفأ من الجانب الاقتصادي."

وعبر المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية عن سعادته بهذه الخطوة الهامة قائلا " تسعى شركة طاقة عربية للتوسع فى السوق التنزانى فى مجالات عدى منها أنشاء وتشغيل محطات تموين و مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى و الذى نحن بصدده اليوم.

وتقوم شركة طاقة عربية عبر مختلف شركاتها التابعة بدراسة التوسع فى مختلف خدمات و حلول توصيل الغاز الطبيعى للمنازل و كذلك خدمات الغاز المضغوط المنقول و الغاز السائل المنقول لتلبية أحتياجات مختلف العملاء فى تنزانيا".

و خلال الافتتاح أعربت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "طاقة عربية"، عن سعادتها بهذا الحدث الهام قائلةً: "يسعدنا أن نعلن عن بدء تشغيل محطة تموين الغاز الطبيعي المضغوط المتكاملة ومركز التحويل بدار السلام، حيث نعتبر هذا المشروع من أهم خطوات شركة طاقة عربية، بالتعاون مع جاي سي جي والحكومة التنزانية، مما يمثل أحدى الخطوات الحيوية في تواجد طاقة عربية فى دولة تنزانيا لتقديم حلول مختلفة لتوسيع أستخدامات الغاز تماشيًا مع رؤية الطاقة في البلاد."

وأضافت كفافي أنه يسر شركة طاقة عربية، الرائدة في مختلف مجالات توزيع الطاقة وبالأخص تكنولوجيا الغاز الطبيعي المضغوط، تقديم هذه الخدمة الفعالة من حيث التكلفة الاقتصادية والمحافظة على البيئة ، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من الانبعاثات.

وبفضل خبرة الشركة وسجلها الحافل بمشاريع الطاقة الناجحة، فإن "طاقة عربية" على استعداد لدعم تنزانيا في الاستفادة من احتياطياتها من الغاز، وإمكانات الطاقة الكبيرة لديها من خلال حلول أكثر فعالية وكفاءة واستدامة؛ كما تتطلع الشركة أيضا إلى إضافة قيمة أكبر للعملاء سواء من خلال توزيع الغاز الطبيعي أو توليد وتوزيع الطاقة التقليدية والمتجددة وغيرها من خدمات توزيع الطاقة والمرافق التي تقدمها مجموعة طاقة عربية.

والجدير بالذكر أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط تنتج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بحوالي 25٪ من السيارات التي تستخدم الوقود السائل ، كما أن تكلفة الغاز المضغوط تعد أرخص بحوالي 50٪ من تكلفة الوقود.

وتعد محطة الغاز الطبيعي المضغوط الأولى من بين 12 محطة تخطط "طاقة عربية" أفتتاحها بالتعاون مع شركة دالبيت في تنزانيا فى السنوات القادمة لدعم الخطط الاستراتيجية للحكومة وزيادة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بصفته بديلًا أنظف وأرخص للوقود.