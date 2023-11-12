عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجاليات اليهودية في أمريكا ينظمون مسيرة مؤيدة لإسرائيل بواشنطن

صدى البلد

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، إن الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لمظاهرة كبيرة لدعم إسرائيل ستقام بعد غد الثلاثاء في العاصمة واشنطن.

 

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، سيشارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص وعدد من المنظمات، بما في ذلك المعابد اليهودية والطوائف والمدارس والحركات الشبابية والمراكز المجتمعية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأكدت وسائل الإعلام أن الجاليات اليهودية وجهت دعوات للعديد من المنظمات مجتمعاتها للمشاركة في المسيرة، بما في ذلك منظمة "أغودات إسرائيل" اليهودية المتشددة، التي تمتنع عادة عن دعوة عناصرها للمشاركة في المظاهرات المؤيدة لإسرائيل.

 

ووفقا للمنظمين، فإن المسيرة ستكون فرصة لجميع الأميركيين المؤيدين لإسرائيل للتجمع تضامنا وإظهار التزامهم تجاه أهم حليف لأميركا في الشرق الأوسط، وإدانة الاتجاه المتزايد للعنف والمضايقات المعادية للسامية".

 

وقال إريك فينجرهوت، المدير التنفيذي للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، التي تنظم المسيرة بالاشتراك مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، إن المشاركين سيطالبون بعودة الأسرى الـ 240 الذين تحتجزهم حماس، ويدعون إلى بذل الجهود لمكافحة معاداة السامية، ويظهرون دعمهم لمواصلة الدعم الثابت الذي تلقته إسرائيل حتى الآن من كلا الحزبين في الكونجرس وإدارة بايدن.

الجاليات اليهودية الولايات المتحدة الامريكية مظاهرة كبيرة دعم إسرائيل واشنطن منظمة أغودات إسرائيل اليهودية إدارة بايدن الأميركيين المؤيدين لإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورا لجنود قتـ لوا بانفجار فتحة نفق في غزة|شاهد

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

ترشيحاتنا

المالية: نجحنا في تدبير نصف مليار دولار تمويل تنموي جديد للمشروعات الصحية والتعليمية

حاجة مش مظبوطة.. لاعب سابق بالأهلي يشن هجوما عنيفا علي أداء الفريق

الشيخ سلامة حسن الراضي .. محطات في حياة مؤسس الحامدية الشاذلية

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

الصحة توضح الطريقة الصحيحة لحفظ قلم الأنسولين

رئيس محلية النواب: نحن في حاجة للتوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

يشعل مواقع التواصل.. مقطع فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ اسما شريف منير

فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

مفاجأة ..أحمد فتوح يقترب من الأهلي مجانا.. فيديو

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ