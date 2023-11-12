الجاليات اليهودية في أمريكا ينظمون مسيرة مؤيدة لإسرائيل بواشنطن

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، إن الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لمظاهرة كبيرة لدعم إسرائيل ستقام بعد غد الثلاثاء في العاصمة واشنطن.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، سيشارك فيها مئات الآلاف من الأشخاص وعدد من المنظمات، بما في ذلك المعابد اليهودية والطوائف والمدارس والحركات الشبابية والمراكز المجتمعية والجامعات ومؤسسات التعليم العالي من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت وسائل الإعلام أن الجاليات اليهودية وجهت دعوات للعديد من المنظمات مجتمعاتها للمشاركة في المسيرة، بما في ذلك منظمة "أغودات إسرائيل" اليهودية المتشددة، التي تمتنع عادة عن دعوة عناصرها للمشاركة في المظاهرات المؤيدة لإسرائيل.

ووفقا للمنظمين، فإن المسيرة ستكون فرصة لجميع الأميركيين المؤيدين لإسرائيل للتجمع تضامنا وإظهار التزامهم تجاه أهم حليف لأميركا في الشرق الأوسط، وإدانة الاتجاه المتزايد للعنف والمضايقات المعادية للسامية".

وقال إريك فينجرهوت، المدير التنفيذي للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، التي تنظم المسيرة بالاشتراك مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، إن المشاركين سيطالبون بعودة الأسرى الـ 240 الذين تحتجزهم حماس، ويدعون إلى بذل الجهود لمكافحة معاداة السامية، ويظهرون دعمهم لمواصلة الدعم الثابت الذي تلقته إسرائيل حتى الآن من كلا الحزبين في الكونجرس وإدارة بايدن.