عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

ناشطة أمريكية شهيرة
ناشطة أمريكية شهيرة تثير الجدل لتعلن إسلامها لهذا السبب |

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التيك توك وذلك  للناشطة الأمريكية الشهيرة ، ميجان رايس والتي أثارت الجدل من خلال نطقها  للشهادة، ليحتفل بها الكثير من المسلمين  خلال الساعات الأخيرة،  وذلك بعدما ظهرت ميجان رايس في بث مباشر قد أعلنت من خلاله قيامها باعتناقها الإسلام بعدما تأثرها بصمود أهل غزة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

واشتهرت ميجان  منذ بدء الحرب على غزة، بالقيام بالدفاع عن الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية، وقد تساءلت  ميجان رايس عن أسباب صمودهم، وذلك في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ليرد عليها المتابعون بأن السر قد يكمن في قوة إيمانهم ، وتفهمهم للقرآن الكريم  وما يحويه من معانٍ تجعلهم أشداء وصامدين بوجه الاحتلال.

وأعلنت ميجان  إسلامها  بعدما أكدت أنها اكتشفت الكثير من  الإعجاز في القرآن، لتبكي  بشدة عند قراءتها لبعض آياته لتقرر اعتناق الإسلام.

مقطع فيديو التيك توك ميجان رايس أهل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورا لجنود قتـ لوا بانفجار فتحة نفق في غزة|شاهد

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

موضوعات متعلقة

يشعل مواقع التواصل.. مقطع فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

نوع من الحبوب على الإفطار سر رشاقة أميرة ويلز

بشرى لمن يعانون مشاكل الإبصار .. إنجاز طبي لزراعة عين كاملة

مفاجأة صادمة تظهر براءة سيدة أسترالية بعد السجن بتهمة إنهاء حياة أطفالها

تحت تهديد السلاح .. مقطع فيديو مؤثر لنزوح بعض الفلسطينيين

جدل حول التخلي عن عارضة أزياء شهيرة لدعمها لفلسطين.. اعرف الحقيقة كاملة

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

ترشيحاتنا

الأمطار وصلت الصعيد| تحذير عاجل من الأرصاد خلال الساعات المقبلة.. وهذا موعد انتهاء الموجة

نقاش في البرلمان حول مصير التحرش بالرجل

عضو بالكنيست الإسرائيلي يطالب بنقل سكان غزة إلي اسكتلندا

أمريكا ومجلس الأمن.. كيف يمكن إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات القمة العربية

بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

الترجي يغري نجم الأهلي.. واللاعب يتمسك بالرحيل.. وصفقة منتظرة بين الأحمر وإنبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفعوله سحري.. أسرع مشروب لعلاج التهاب الحلق

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

مفاجأة ..أحمد فتوح يقترب من الأهلي مجانا.. فيديو

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ