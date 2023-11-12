بسبب صمود غزة.. ناشطة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها في بث مباشر|فيديو

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التيك توك وذلك للناشطة الأمريكية الشهيرة ، ميجان رايس والتي أثارت الجدل من خلال نطقها للشهادة، ليحتفل بها الكثير من المسلمين خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما ظهرت ميجان رايس في بث مباشر قد أعلنت من خلاله قيامها باعتناقها الإسلام بعدما تأثرها بصمود أهل غزة في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

واشتهرت ميجان منذ بدء الحرب على غزة، بالقيام بالدفاع عن الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية، وقد تساءلت ميجان رايس عن أسباب صمودهم، وذلك في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ليرد عليها المتابعون بأن السر قد يكمن في قوة إيمانهم ، وتفهمهم للقرآن الكريم وما يحويه من معانٍ تجعلهم أشداء وصامدين بوجه الاحتلال.

وأعلنت ميجان إسلامها بعدما أكدت أنها اكتشفت الكثير من الإعجاز في القرآن، لتبكي بشدة عند قراءتها لبعض آياته لتقرر اعتناق الإسلام.