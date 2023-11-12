رئيس المجلس القومي للعقار : 50% من مبيعات 20 شركة تطوير عقاري مصرية تمت في الخارج

قال الدكتور أحمد شلبي رئيس المجلس القومي للعقار، إن متوسط حجم مبيعات 20 شركة عقارية مصرية للخارج بلغت 36%، منها 27% للمصريين بالخارج و9% أجانب، وذلك في 2021،



جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التطوير العقاري السابع المنعقد الآن، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمطورين العقاريين في السوق المحلية.



وأوضح شلبي أن تلك النسبة ارتفعت إلى 50% من إجمالي حجم المبيعات لتلك الشركات في 2023، ومنها 11% للأجانب و39% للمصريين في الخارج، موضحا أن عمليات البيع تتم بالعملة المحلية، وهناك مساعٍ لأن تتم بالعملة الأجنبية.

وإستكمل شلبي أنه في حالة إتمام عمليات البيع بالعملة الأجنبية سيصل حجم مبيعات العقارات المصرية في الخارج إلى 10 مليارات دولار سنويًا.

وكشف شلبي أنه تم تقديم المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات للسوق السعودية والذي لاقي رواجًا وترحيبًا بشكل كبير، حيث صرح شلبي قائلا : أن المملكة العربية السعودية رأت أن التجربة العقارية المصرية هي الأنسب مقارنة بالتجربة الإماراتية والتركية.