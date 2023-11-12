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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبدالحفيظ: أرشح الوداد للفوز بدوري السوبر الأفريقي على حساب صنداونز

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادى الأهلى، على النهائي المرتقب بين الوداد وصن داونز في دوري السوبر الأفريقي.

وقال "سيد عبد الحفيظ"في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أبوظبي: في البداية أحب أقول لجماهير الوداد، ستحصلوا على اللقب أمام صنداونز لا تقلقوا، الفريق لا يخسر 3 نهائيات على التوالي أبدًا".

وأضاف: رصيد الوداد التاريخي يصنع التفاؤل في الشارع الرياضي المغربي.. وبالأرقام هو الأقرب للتتويج  باللقب".

كان فريق الوداد المغربي حقق فوزًا مثيرًا بهدفين مقابل هدف على صن داونز الجنوب أفريقي المباراة التي أقيمت مساء اليومفي ذهاب نهائي الدوري الأفريقي على ملعب مركب محمد الخامس.

وأحرز الوداد المغربي هدفا في الدقيقة 41 عن طريق كوزيتي في مرماه.

واستطاع صن داونز فى الشوط الثاني خطف هدف التعادل من ركلة جزاء ترجمها عبدالمنعم بوطويل لهدف في الدقيقة74.
 وعاد أنس سرعات في الدقيقة 78 لخطف هدف ثان للوداد.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع صن داونز في مباراة العودة لنهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم 12 نوفمبر الحالي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

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