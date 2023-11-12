.مقطع فيديو مؤثر لأصغر نازحة في قطاع غزة ..جدتها تثير الجدل

يستمر تدفق الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبها ، وذلك بحثًا عن الأمان ويعد من بين هؤلاء الآلاف هناك طفلة فلسطينية حديثة الولادة لم تسمح لها الفرصة للرضاعة الطبيعية أو حتى الراحة مع والدتها فقد أثار مقطع فيديو تنفطر له القلوب وذلك لقيام جدة فلسطينية بحمل أصغر أصغر نازحة في قطاع غزة والتي لم تجد وقتاً لترضع .

وقالت الجدة ، إن الرضيعة قد ولدت في السادسة والنصف، ليتم النزوح بعدها الساعة التاسعة لتثير الجدل قائلة: والله رضاعة ما رضعت".

وتقول جدة الطفلة، إنها قامت بالمشي لأكثر من خمس ساعات، حاملة المولودة الجديدة.

وأشارت الجدة ، إلى أن الطفلة قد ولِدت في مجمع الشفاء الطبي والذي تحاصره القوات الإسرائيلية، وذلك بزعم وجود بعض قيادات حماس في أنفاق تحت المستشفى.