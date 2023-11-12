هتبقى مذيعة مع عمرو أديب.. تفاصيل برنامج ياسمين صبري الجديد

تجربة جديدة ومختلفة تخوضها النجمة ياسمين صبري، في تقديم برنامج بودكاست، وهي المرة الأولى في حياتها التي تدخل فيها عالم الإذاعة والتقديم.

لكن يبدو أن التجربة مختلفة وسيكون لها مردود كبير، حيث ستقدم بودكاست “BIG TIME” ضمن فعاليات موسم الرياض.

والمفاجأة أن ياسمين صبري ستشارك الإعلامي عمرو أديب في تقديم البودكاست، ليقدما سوياً أول تجربة لهما في هذا المجال، رغم المشوار الإعلامي الطويل لعمرو أديب.

ياسمين صبري

ويأتي هذا البودكاست في إطار فني، حيث يستضيف أبرز النجوم والمشاهير في الوسط الفني وعلى السوشيال ميديا، مع ياسمين صبري وأديب.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أعلن على حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن هذا البرنامج.

وكتب: “بودكاست #BigTime من الهيئة العامة للترفيه (GeA) و #موسم_الرياض ، سيكون أميز بودكاست على مستوى العالم، ترقبوا الحلقة الأولى قريباً”.

ونشر المستشار تركي آل شيخ البرومو الدعائي لأولى حلقات البرنامج الذي تحل فيه الفنانة أصالة ضيفة وظهرت وهي تتحدث عن خلافها مع إحدى الفنانات وأنها أفضل صوت بالوطن العربي كما تحدثت عن زوجها فائق حسن وأنهما ناضجين وهو وحده من يستطيع إخراجها من أي حالة حزن.

وكتب عمرو أديب على منصة إكس : "لم أتخيل أنه بعد المسيرة الطويلة فى الإعلام سيكون هناك جديد في حياتي حتى أقنعني أبو ناصر أن هناك شيء مختلف يمكن تقديمه وهو ليس المستقبل ولكنه الحاضر الآن. بودكاست big time هو اسم على مسمى كل الكبار فى زمن السوشيال ميديا. قريبا".