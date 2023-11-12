20 نوفمير.. ورشة للجمعية المصرية لعلوم الفلك بمكتبة مصر الجديدة

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة ورشة علمية وأمسية خاصة بالعلوم الفلكية، وذلك يوم 20 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 5,5 مساء، بحضور عدد من المهتمين بعلوم الفلك والمتخصصين.

وعلوم الفلك هي من العلوم الطبيعية التي تدرس الظواهر الفلكية والأجرام السماوية، ويستخدم علم الفلك الرياضيات والفيزياء والكيمياء لشرح أصل وتطور تلك الظواهر والأجرام، وتشمل الأجرام المثيرة للاهتمام الكواكب والأقمار والنجوم والسدوم والمجرات والمذنبات.

كانت مكتبة مصر الجديدة أقامت مؤخرا ندوة بعنوان "حكاية نيزك"، وذلك من خلال رحلة علمية ملحمية حول سقوط النيازك على الكرة الأرضية، ومنها قصة "نيزك صغير" ارتطم بسطح الأرض في منطقة بجنوب غرب مصر خلال عصر المصريين القدماء، وقصة نشأة وحياة هذا الحجر السماوى التي سوف تعود بنا ملايين بل مليارات السنين لتكشف أسرار مهمة عن الكون والنجوم ونشأة نظامنا الشمسى نفسه.