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مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

صدى البلد

تخوض الفنانة ياسمين صبري تجربة جديدة لأول مرة في عالم الإذاعة والتقديم وسيشاركها الإعلامي عمرو أديب في برنامج فني جديد تحت اسم بودكاست.

ياسمين صبري مذيعة لأول مرة مع عمرو إديب

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن خوض تجربة جديدة في مجال الإعلام مع الفنانة ياسمين صبري وكتب عبر منصة إكس قائلا: "لم أتخيل أنه بعد المسيرة الطويلة فى الإعلام سيكون هناك جديد في حياتي حتى أقنعني أبو ناصر أن هناك شيئًا مختلفًا يمكن تقديمه وهو ليس المستقبل ولكنه الحاضر الآن. بودكاست big time هو اسم على مسمى كل الكبار فى زمن السوشيال ميديا. قريبا".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

الإعلامي عمرو أديب الفنانة ياسمين صبري فعاليات موسم الرياض ياسمين صبري

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