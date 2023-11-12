مساعدات غزة.. مطار العريش يستقبل 114 طائرة منذ 12 أكتوبر

استقبل مطار العريش الدولي 114 طائرة منذ 12 أكتوبر الماضي، حملت علي متنها 2900 طن من المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة



وقال رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد، فى تصريح صحفي اليوم إنه تم إيداع المساعدات في سبع مخازن في مدينة العريش، تمهيدا لنقلها إلي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.



وأضاف أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.



وأشار إلى أن طائرة كويتية تحمل 40 طنًا من المواد الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية تصل إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء اليوم.