كشف تفاصيل جديدة عن اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” لإطلاق سراح الرهائن من المرجح أن يشمل بضع عشرات فقط من الأطفال وكبار السن.

وأوضحت “بوليتيكو”، أنه "من المرجح أن تشمل الصفقة بضع عشرات فقط من الأطفال وكبار السن الإسرائيليين الأسرى".

ولفتت إلي أن من بين هؤولاء الأسري أشخاص مزدوجي الجنسية ومنهم أمريكيون.

وأوضحت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن هناك قضايا لم يتم حلها يمكن أن تعرقل الاتفاق.

كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.