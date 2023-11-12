المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بقطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت كتائب القسام، أنها قصفت قوات العدو في كيبوتس حوليت بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت "كتائب القسام"، أنها دمرت ثلاث دبابات للاحتلال وناقلة جند في محور شمال غرب غزة وجنوبها".

وأضافت: “دمرنا ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105”.