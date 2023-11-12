بلومبرج: إسرائيل تخسر 260 مليون دولار يوميا بسبب الهجوم على غزة

ذكرت كالة “بلومبرج” للأنباء، أن العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” تكلف إسرائيل حوالي 260 مليون دولار يومياً.

وأوضحت “بلومبرج”، أن “الصراع أصبح أكثر تكلفة بالنسبة لإسرائيل مما كان متوقعا في البداية”، مشيرة إلى أن “العملية العسكرية في قطاع غزة تشكل عبئا كبيرا على ميزانية إسرائيل”.

وأضافت أن عجز ميزانية إسرائيل في شهر أكتوبر ارتفع أكثر من سبع مرات مقارنة بالعام السابق.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استعداد إسرائيل لمواجهة العالم بشأن الوضع في غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.