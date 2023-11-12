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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أذاقت إسرائيل الأمرّين| ماذا تعرف عن قوات النخبة في حماس وكم تعدادهم؟

صدى البلد

بعد مرور شهر على بدء عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المُحتل ، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن استمرار القصف، وتصفية 7 من مقاتلي النخب التابعين لحركة حماس، فماذا حدث ومن هم مقاتلي النخبة؟.

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ما هي وحدة النخبة التابعة لحركة حماس؟

تعتبر وحدة النخبة، وحدة تابعة لحركة حماس، ويتم اختيار عناصرها من قبل «كبار نشطاء الحركة»، ويتم تكليفهم بتنفيذ الكمائن والغازات والتحرك بر الانفاق للتسلل إلى المناطق في إسرائيل، ويصفهم المحلل السياسي الإسرائيلي « إيلي نيسان» بأنهم الأفضل بين القوات والوحدات الي تمتلكها حماس.

وحدة النخبة هي جزءًا من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، تلقت تدريبات عالية المستوى وتنفذ المهام الخطرة والصعبة.

أسست حركة حماس وحدة مقاتلي النخبة لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الإسرائيلية ومهاجمة مواقع أو دوريات تابعة للجيش الإسرائيلي، فهي مجهزة بوسائل قتالية متقدمة ودقيقة.

تدريبات مقاتلي النخبة 

كان موقع «إسرائيل ديفينس»، قد كشف عن طبيعة التدريبات التي تخضع لخا وحدة نخبة حماس، وذلك بناء على تحقيقات أجراها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، موضحه أن عناصر وحدة النخبة يتدربون على استخدام الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية، ما يجعلهم محترفين.

وكان المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف العكة، قد أكد على أن وحدة مقاتلي النخبة في حركة حماس تشابه قوات الكوماندوز، وتلقت تدريب نفسي وبدني لإعداد رؤوس حربة لتنفيذ عمليات خاصة ونوعية خلف الخطوط الإسرائيلية.

يستطيع مقاتلي النخبة القيام بمهام برية وبحرية واستطلاعية باستخدام الطائرات الشراعية وتحمل أسلحة خفيفة، لتنفيذ مهام محددة، وهي مدعومة بمعلومات استخباراتية وقوة سيبرانية لتعزيز قدراتها عند الهجوم ولديها قدرة على التعامل مع شبكة أنفاق غزة.

عدد عناصر مقاتلي النخبة 

يبلغ عدد مقاتلي وحدة النخبة ما يقرب من 5000 مقتل، يتدربون على العمليات الدفاعية في قطاع غزة، وفقًا لتقرير معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وبحث تقديرات نيسان يزيد عدد أعضائها عن ثلاثة آلاف مقاتل وتلقى منهم تدريبات مكثفة خارج البلاد، قبل العودة لقطاع غزة.

من جهة أخرى أشار أشرف العكة المحلل السياسي الفلسطينية أن عددهم تجاوز الـ 7 آلاف عنصر، وهم مدربون بشكل عسكري خارج قطاع غزة.

بيان المتحدث باسم قوات الاحتلال عن تصفية عناصر مقاتلي النخبة

قال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان له: 

«تمكنت قوات الجيش الإسرائيلي بتوجيه من هيئة الاستخبارات من تصفية عدد من عناصر النخبة التابعين لحماس الذين ششاركوا في المجزرة الدموية بحق منطقة قطاع غزة، ومن بين الذين تمت تصفيتهم قائد سرية النخبة أحمد موسى، وقائد فصيلة عمر الهندس، والذين تحصنا غرب جباليا، إلى جانب رئيس منظومة القنص التابعة للواء الشمالي في حماس محمد كحلوت..

كان المدعو احمد موسى أحد قادة عمليات المداهمة والاقتحام نحو قاعدة زيكيم، وكبوتس زيكيم وموقع بفتاح، وخلال الأيام الأخيرة أدار أحمد موسى خطط هجومية ضد قوات الجيش الإسرائيلي الدفاع في منطقة غرب جباليا.. فقد هاجم جنود الاحتياط من الفرقة 252، الليلة الماضية بتوجيه من جهاز الأمن العام 19 عنصرًا من حركة حماس كانوا بتأهبون لمهاجمة القوات الإسرائيلية، كما عثرت القوات الإسرائيلية على حاوية وضعت على شاطئ البحر والتي احتوت على نحو 20 قاذفة صواريخ ودمرتها، وخلال الهجوم اللوائي لقوات لواء المظليين في حي الشيخ عجلين قامت القوة بتمشيط المواقع في القسم الجنوبي للمنطقة وعثرت على منصة إطلاق القذائف الصاروخية بجوار المباني السكنية، وتمت مصادرة او تدمير كافة الوسائل القتالية التي عُثر عليها من قبل القوات الإسرائيلية».

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